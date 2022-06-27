Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü etkinliği

Samsun'da, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" çerçevesinde bağımlılığa karşı gençleri spor ve sanata yönlendirici etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte polis ekipleri UYUMA uygulamasının da tanıtımını yaptı.

Samsun'da bir alışveriş merkezinde yapılan etkinliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da ziyaret etti. Bilgilendirici stantlardaki görevlilere kolaylıklar dileyen il müdürleri, açılan sanat sergisini de gezdi. İl Sağlık Müdürü Oruç, gençlerle masa tenisi oynamayı da ihmal etmedi.

Kolektif bir mücadele

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü çerçevesinde 3 kurumumuz birlikte stant açtık. Bilgilendirme faaliyeti yapıyoruz. Biz de burada UYUMA mobil uygulamasının indirilmesi ve kullanılması hususunda, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve Narko Gençlik Projesi hususunda bilgilendirme yapıyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece polisin yapacağı bir mücadele değil. Kolektif bir mücadele. Küresel bir sorun aslında. Bu sorunla kolektif olarak mücadele edilmesi lazım” diye konuştu.

Kişilere daha iyi alışkanlıklar kazandırmak

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, “Hem Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü çerçevesinde yapmış olduğumuz bir program. Hem de bununla birlikte bağımlılıkla mücadelede Samsun'da gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmalardan birisini burada sergilemiş oluyoruz. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve YEŞİLAY'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Burada öncelikle gençlerin iyi alışkanlık olarak da söyleyebileceğimiz spor etkinliklerini yapabilmesi için fırsat vermiş olduk. Bir de burada bir sergimiz var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün KYK yurtlarında kalan öğrencilerin hazırladığı sanat sergisi var. Biz bağımlılıkla mücadele çerçevesinde baktığımızda kişilere daha iyi alışkanlıklar kazandırmak, hem sanata hem spora yönlendirmek amacıyla hem etkinlik yapıyoruz hem de mücadelemizi bu şekilde sürdürmek istiyoruz. Bugünkü açtığımız stantlarda da ailelerimize gençlerimize bir fırsat vermek ve bu mücadeleyi anlatmış olacağız” dedi.