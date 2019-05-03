Samsun'da, idrarında kanama ve karnında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin mesanesinin sol tarafından 27 santimetre çapında, 7 litrelik kese çıkarıldı. Dünyada ilk olan operasyon tıp literatürüne girecek.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Şeref Şentürk, yaklaşık 7 ay önce idrarında kanama ve karnında şişkinlik şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Burada uygulanan gerekli tetkiklerin ardından bir kamu hastanesine başvuran Şentürk'e burada böbreğinin alınması gerektiği söylendi. Kamu hastanesinde ayrıca Şentürk'ün iç organlarının sağlı sollu ters olduğu gözlemlendi.

Litre bazında ise dünyada ilk

Şentürk daha sonra ise Gazi Devlet Hastanesine başvurdu. Buradaki gerekli tetkiklerinden ardından Şentürk'ün mesanesinin sol tarafından dev bir kese tespit edildi. Daha sonra Üroloji Uzmanı ve Avrupa Ürolojisi Yeterlilik Sertifikası almaya hak kazanan Opr. Dr. Mustafa Suat Bolat tarafından ameliyat edilen Şentürk'ün mesanesinin sol tarafından 27 santimetre çapında ve içerisinde 7 litre idrar dolu ve tıbbi adı "dev mesane divertikülü" çıkarıldı. Araştırmalar sonucunda ise bu dev mesane divertikülünün içerisindeki bulunan sıvının litre bazında ise dünyada ilk olduğu tespit edildi.

"Konsey oluşturarak keseyi alma kararı verdik"

Ameliyat hakkında bilgi veren Opr. Dr. Bolat, Şentürk'ün kendilerine 1 ay önce idrarında kanama ve karnında şişkinlik şikayetiyle başvurduğunu söyledi. Daha önce özel bir hastanede bununla ilgili bir teşhis konulduğunu ve ameliyat olması gerektiğinin söylendiğini ifade eden Opr. Dr. Bolat, “Daha sonra hastamız bir başka kamu hastanesinde böbreğinin alınması gerektiği söylenerek tedavi önerilmiş ancak hastamız daha sonra bir referansla bizim hastanemize başvurdu. Bize geldiğinde sol karın bölgesinde ciddi bir şişlik gözleniyordu. Yaptığımız değerlendirmelerde hastanın mesanesinin hemen sol tarafında dev bir baloncuk diye tabir edilen tıbbi adı dev mesane divertikülü teşhisi koyduk ve hastayı hemen kateterize ettik. Biz bir konsey oluşturarak bunu alma kararı verdik ve hastamızı ameliyata aldık. Başarılı bir operasyonla yaklaşık 7 litre hacmindeki divertikül kesesini başarılı bir cerrahi ile çıkardık. Hastamızın şuan ki durumu ise gayet iyi. Taburcu olduktan sonra takiplerimiz devam edecek” dedi.

Şentürk'ün kendilerinden önce başvurmuş olduğu kamu hastanesinde tomografik incelemede teknik bir hata yüzünden iç organlarının ters olduğu teşhisi konulduğunu belirten Bolat, kendilerinin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda ise iç organların yerinde olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

"Bu vakayı literatüre kazandırmış olacağız"

Vakayla ilgili tıbbi literatür incelemesi yaptıklarını kaydeden Bolat, şu ifadeleri kaydetti:

"Gördük ki şu ana kadar dünya da tanımlanan en büyük divertikül vakası. Umuyorum bunu da yakın bir zaman içerisinde tıp literatürüne kazandırmış olacağız. Divertükülün çapı oldukça fazla. Hastanın sol karın boşluğunun tamamını dolduracak kadar büyük bir kese şeklinde. Yaklaşık 27 santimetre çapında. Yaklaşık 2 futbol topu büyüklüğüne yakın bir hacmi var. Tıbbi literatür dediğimiz de bugün bütün dünyanın kabul ettiği bilimsel camiada kabul edilen en fazla yayının gönderildiği ana kütüphaneyi göz önüne aldığımızda burada milyonlarca çalışmanın içerisinde şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla en büyük hacimdeki divertikül kesesiyle karşı karşıyayız. Bu zamana kadar yaklaşık 4,5-5 litreye yakın divertiküller tanımlanmış. Ama şu ana kadar 7 litreye yakın bir divertikül tanımlanmamış. Umuyorum biz yakın bir zamanda bunu literatüre kazandırmış olacağız."

"Şu anda çok iyiyim"

En büyük şikayetinin idrarından kan gelmesi olduğunu aktaran Şentürk ise “2 hastane dolaştıktan sonra Gazi Devlet Hastanesine geldim. Ameliyat ile 7 litrelik kese alındı. Ameliyattan sonra midem rahatladı. Hiçbir sancım yoktu. Sadece idrarımdan kan geliyordu. Onun haricinde başka bir sıkıntım yoktu. Şu anda çok iyiyim. Karnımda oluşan şişkinlikten dolayı ameliyattan önce giydiğim ceketin önü kapanmıyordu. Şimdi ise boşluk oluştu. Herkese teşekkür ediyorum. Hastaneden ve hocamızdan çok memnun kaldım” diye konuştu.