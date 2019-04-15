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Dünyanın çocukları Samsun'da buluştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 40 ülkeden gelen 800 öğrenci Samsun’da 23 Nisan Şenlik Yürüyüşü’nde buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 40 ülkeden gelen 800 öğrenci Samsun'da 23 Nisan Şenlik Yürüyüşü'nde buluştu.


Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin sebebiyle Samsun'a gelen çocuklar 23 Nisan Şenlik Yürüyüşü'nde renkli görüntüler oluşturdu. Hava muhalefetine rağmen gerçekleştirilen yürüyüş Sevgi Kafe önünden başlayarak kortej eşliğinde Tütün İskelesi önünde sona erdi.


Dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen yan yana yürüyen çocuklar, dünyaya dostluk mesajları verdiler. Yürüyüşe denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı tekneleri ve helikopterleri ile yelken sporcuları da destek verdi.


Yürüyüşe Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

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