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Duş alırken fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da evindeki banyoda duş alırken fenalaşan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da evindeki banyoda duş alırken fenalaşan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Bülbül (58) evindeki banyoda duş alırken ailesi tarafından yerde baygın halde bulundu. 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bülbül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adem Bülbül'ün ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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