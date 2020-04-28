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Düşerek bacağı kırılan yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Samsun’da evinde düşerek yaralanıp bacağı kırılan yaşlı kadın 112 acil ambulans helikopteri ile hastaneye sevk edildi.

Samsun'da evinde düşerek yaralanıp bacağı kırılan yaşlı kadın 112 acil ambulans helikopteri ile hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Fatma Ç., evinde düşerek sağ bacağını kırdı. Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadının, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Havza ilçesine giderek Fatma Ç.'yi alıp Samsun'a getirdi. Hava ambulansından kara ambulansına nakledilen Fatma Ç., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek burada tedavi altına alındı.

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