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Duvarlar yazılarla kirletiliyor

Samsun’da park içerisinde bulunan kafeteryanın duvarlarına yazılan yazılar tepkiye neden oluyor.

Samsun'da park içerisinde bulunan kafeteryanın duvarlarına yazılan yazılar tepkiye neden oluyor.


İlkadım ilçesinde bulunan bir parkın içerisinde yer alan kullanılmayan kafeteryanın duvarlarına yazılan yazılar tepki çekiyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boya ile yazılan yazılar, duvarlarda kötü görüntüler oluşturuyor. Kız ve erkek isimleri başta olmak üzere değişik figürler ve tarihlerin yazıldığı duvarlar vatandaşların tepkisine yol açtı.



“Böyle bir görüntü Samsun'a yakışmıyor”


Parktan geçen vatandaşlar, yazıların kötü görüntüye yol açtığını belirterek, “Böyle bir görüntü Samsun'a yakışmıyor. Durumdan çok rahatsızız. Bu duruma bir çare bulunsun. Yetkililer tarafından duvardaki yazılar silinsin ve bu görüntüler ortadan kalksın” dedi.

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