(Düzeltme) Bafra'da ifade tartışmasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde "ifadeyi geri aldırma" tartışmasında ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi Bahçeli 6. Sokak'ta 30 Mayıs'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mert Mustafa C. (27) ve Harun Fayda (27) isimli şahıslar, 2 ay önce kendilerinin polisi darp olayına şahitlik yapan R.B.'nin evine giderek eşi T.B.'nin ifadesini geri almasını istedi. Çıkan tartışma sonunda Mert Mustafa C. ve Harun Fayda, R.B.'ye bıçakla saldırarak darp etti ve yaraladı.

Evde bulunan ruhsatsız silahını alan R.B. de kendisini darp eden saldırganları silahla ateş ederek yaraladı. Önce Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Harun Fayda bugün hayatını kaybetti.