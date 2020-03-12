Düzensiz kan şekeri baş dönmesine yol açıyor

Gonca Aylin Tuhta, düzensiz kan şekerinin baş dönmesine neden olduğunu söyledi.

Dengesizlik hissi, kişinin çevresine göre dengesini sağlayamama durumu olarak belirtiliyor. Baş dönmesi ve denge bozukluğu, oldukça sık rastlanan yakınmalar olarak dikkat çekiyor. Büyük Anadolu Hastaneleri dahiliye uzmanı Dr. Gonca Aylin Tuhta, baş dönmesi ve denge bozukluğunun düzensiz kan şekerinden kaynaklanabileceğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Hastalık belirtilerinden bahseden Dr. Gonca Aylin Tuhta, “Diyabet (şeker hastalığı), pankreas tarafından yeterince insülin üretilememesi ya da üretilen insülinin vücut tarafından verimli kullanılamaması ile oluşan ve ömür boyu devam eden bir hastalıktır. Diyabetin en yaygın erken habercisi sık idrara çıkmak ve artan susuzluk hissidir. Bu erken belirtiler genellikle yükselen kan şekeriyle bağlantılıdır. Diyabette kan şekeri çok düşüyor ya da çok yükseliyorsa baş dönmesi olabilir. Şeker yükseldiğinde ağız kuruluğu, çok su içme ve çok idrara çıkma, halsizlik, aşırı sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü ile birlikte baş dönmesi de gibi sonuçlar doğurabilir” dedi.

Belirtilere dikkat

Düzensiz kan şekeri belirtilerine de dikkat çeken Dr. Tuhta, “Şeker düştüğünde aşırı terleme, üşüme hissi, acıkma, bilinçte bulanıklık, uyku hali ve yine baş dönmesi olabilir. Yine böbrek üstü bezi yetmezliğinde (Addison hastalığı) tansiyon düşüklüğü ile birlikte baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama ve deri renginde koyulaşma görülebilmektedir. Bu belirtilerden kendinizde gördüğünüz varsa mutlaka uzman bir hekime başvurun” diye konuştu.