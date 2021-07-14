Ebeveynlere broşür, çocuklara kırmızı düdük

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı ve yaz tatili süresince artan trafik kazalarının azaltılması amacıyla sürücülere bilgilendirici broşür, çocuklara da ‘kırmızı düdük' verdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda Kurban Bayramı ve yaz tatili süresince Türkiye genelinde trafik hareketliliğinin normalleşme süreciyle birlikte artacağı öngörüldüğünden özellikle ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla hız ihlalleri başta olmak üzere emniyet kemeri kullanımı, sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit izleme, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kurallara yönelik olarak vatandaşları bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyeti yaptı.

Bilgilendirme-bilinçlendirme faaliyetleri kapsamda hazırlanan el broşürleri sürücülere dağıtılırken, araç içerisinde bulunan çocuklara da ‘kırmızı düdük' hediye edildi. Trafik kuralları hakkında bilgilendirilen çocuklar, kendilerine dağıtılan kırmızı düdükleri ebeveynleri araç kullanırken bir trafik kuralı ihlali yaptıklarında düdüğü çalarak ebeveynlerini uyarmaları amaçlandı.

Uygulamada bazı sürücülerin emniyet kemeri takmadığı görüldü. Polis ekipleri kemer takmayan sürücüleri uyararak, kısa mesafe de olsa emniyet kemeri takmanın hayat kurtaracağını ifade ettiler. Ceza yazılmayan sürücüler, emniyet kemerini taktıktan sonra uyarıları dikkate alarak yolculuğa devam ettiler. Bazı sürücüler de çocuklarını ön koltukta oturttukları için uyarıldı. Sürücüler, emniyet güçlerinin yaptığı uygulamanın kendileri için yararlı olduğunu belirterek, bundan sonra kurallara uyma konusunda daha dikkatli olacaklarını ifade ettiler.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Trafik kazalarının önlenmesi noktasında en az denetim faaliyetleri kadar öneme haiz olan eğitim faaliyetlerimiz yıl boyunca ilimizin değişik bölgelerinde devam edecektir.”