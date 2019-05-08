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Ebru Akel: "Samsun Türkiye'nin Miami'si"

Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, beraber program yaptıkları sunucu Ebru Akel’i Samsun’da ağırladı.

Ebru Akel'in sunduğu “Kendine İyi Bak programı” 3 yıldır Türkiye'nin en uzun soluklu ve en çok izlenen sağlık programları içerisinde yer almaya devam ediyor. Programın değişim bölümü, Estetik ve Plastik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş ve Diş Hekimi Dr. İlker Arslan tarafından yürütülüyor.


Türkiye'nin önde gelen tıp merkezlerinden birisi olan FBM Estetik ve Tıp Merkezi'nin kurucusu Doç. Dr. Hayati Akbaş, programın sunucusu Ebru Akel'i konuk etti. Samsun Valisi Osman Kaymak ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin de katılımlarıyla düzenlenen programda Ebru Akel ve program ekibine, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla folklor ekibi eşliğinde bir karşılama töreni düzenlendi.


Atatürk'ün Samsun'a gelerek, Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı münasebetiyle 3 gün süren programın çekimleri, Samsun sahilinde gerçekleştirildi. Çekimlerden arta kalan zamanlarda Samsun'un en değerli miraslarından biri olan ve Samsun'da Kurtuluş Mücadelesi'nin sembolü olarak görülen Bandırma Vapuru başta olmak üzere birçok yer gezildi ve çekimler yapıldı.

 

Samsun Türkiye'nin Miami'si


Ebru Akel, Samsun sahilinde gezerken, "Samsun gerçekten çok güzel bir yer ve Türkiye'nin Miami'si” ifadesini kullandı.

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