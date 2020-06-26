İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ecrin bebeğin üvey babası, babaannesi ve 2 kişiye tutuklama

Samsun’da 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Samsun'da 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Üvey baba D.K. ve üvey babaanne H.K. tutuklananlar arasında yer aldı.


Üvey babaanne H.K. 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan, H.S. ve M.Y. fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Üvey baba D.K. ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.


Üvey amca Ö.K. ve H.Ö. ise savcıya verdikleri ifade sonrası serbest kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.