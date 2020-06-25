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Ecrin Kurnaz cinayetiyle ilgili 6 şüpheli adliyede

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ecrin'in ölümüyle ilgili soruşturmada 'kasten öldürme' suçundan üvey babaanne H.K ve üvey amca Ö.K., 'fuhşa teşvik' suçundan H.S., H.Ö., M.Y., 'kasten öldürme ve fuhşa teşvik' suçlarından üvey baba D.K. olmak üzere toplam 6 şüpheli 2 gün önce jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.


Şüpheliler Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığında sorgularının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından savcılığa ifade vermek üzere Vezirköprü Adalet Sarayına getirildiler. İfadenin ardından zanlılar nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.

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