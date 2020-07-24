Ecrin Kurnaz davasında üvey babaanneye 3 yıl 10 ay hapis

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili davada karar verildi. Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 26 Haziran'da tutuklanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili ilk duruşma Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. "Bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ihmalle ölümüne sebep olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, iddianameye göre 20 yıla kadar hapis cezası istenilen Kurnaz'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme Hacer Kurnaz'ı 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

Duruşmada üvey amca Özkan Kurnaz ile H.Ö. hakkında takipsizlik kararı verildi. "Fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla tutuklu bulunan üvey baba Deniz Kurnaz ile tutuksuz yargılanan H.S. ve M.Y. hakkındaki dosya ise ayrıldı.