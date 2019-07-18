Eczacılar Samsun'a çıkarma yaptı

Türkiye'nin dört bir yanından Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odasından 500'e yakın eczacı Samsun'a gelerek Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odasından 500'e yakın eczacı, Samsun'daki toplantı öncesinde 100. yıl anısına Atatürk Anıtı'na topluca çelenk koydu. Çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, 100. yıl anı defterinin imzaladı.

Anı defterini imzaladıktan sonra konuşan Erdoğan Çolak, “Kurtuluş Savaşı'nı başlatıldığı o büyük adımın 100. yılında Samsun'da olmaktan gururluyuz. Bugün Cumhuriyetimizin kurucuları ve Kurtuluş Savaşı kahramanları ile 100 yıl sonra aynı toprağa basmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Eczacılar dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de toplumumuzun esenliği ve sağlığı için halkın hizmetindedir” dedi.

Eczacılar, toplu fotoğraf çekiminin ardından Samsun Eczacı Odasının yeni hizmet binasının açılışını yapmaya gittiler.