Eczacılara psikiyatrik hastalıklar eğitimi

Son zamanlarda kullanımı oldukça artan psikiyatri ilaçlarına ve akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek amacıyla Samsun Eczacı Odası tarafından 'E-Buluşmalar 2' adı kapsamında eğitim programı düzenlendi. Samsun Eczacı Odası Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programına çok sayıda eczacı katıldı.

Eğitim programının önemi hakkında konuşan Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, "10 yıldır genel eğitimler düzenliyoruz. Bu seneki eğitimlere de E-Buluşmalar adını verdik. Bu buluşmaların 2'ncisini düzenliyoruz. Yeni gelişen tıbbi olguları meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Aldığımız bilgileri de doktorlarımızla ve vatandaşlarımızla paylaşımını yapıyoruz. Bugünkü konumuz psikiyatrik hastalıklar. Burada psikiyatrinin insan hayatına etkilerini, ne gibi rahatsızlıklar olduğunu, nöropsikiyatrinin beyini nasıl etkilediğini konuştuk. Nöropsikiyatri yeni bir dal olmaya doğru ilerliyor. Son zamanlarda çokça karşılaştığımız vakalar var. ‘Benim çocuğum dikkat eksikliği yaşıyor, dikkatini toparlayamıyor' deyip, hemen takviye vermeye çalışıyorlar. Bunlar biraz da doping etkisi yapan ilaçlar. Belki o anda kısa vadede etkisi oluyor, dikkati toparlayabiliyor ama uzun vadede bilinçsizce kullanıldığında sıkıntılar çıkartabiliyor. Bu ilaçların uzmanlara danışılmadan kullanılmaması gerekiyor. Bu konularda eğitimler verildi. Umarım yardımcı olabilmişizdir” dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Tayfun Uzbay ve Prof. Dr. Gözde Yontar sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından Sosyal Konuşmacı Gökhan Okçu, 'Kadın Beyni, Erkek Beyni' adlı konuşmasını gerçekleştirdi.