"EduHack: Hacking Education Projesi" toplantısı Samsun'da yapıldı

Türkiye, Estonya, Letonya, İtalya ve İspanya ortaklığıyla yürütülen "EduHack: Hacking Education Projesi" toplantısı, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tekkeköy Belediye binasında gerçekleştirildi.

Merkezi Proje Toplantısı (HUB) toplantıları ortak tüm ülkelerde her bir ülkenin yerel eğitim birimlerinin, yenilik merkezlerinin, üniversitelerin, endüstrinin, yerel yönetimin, BT'nin (Bilişim ve Teknoloji), bireylerin ve şirketlerin uzmanlığını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye'de geçekleştirilen Erasmus + Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamındaki toplantı Tekkeköy Belediye Binasında yapıldı. Toplantıya, kamu kurumları ve özel sektörden 13 kişi katıldı.

Pandeminin, eğitim sürecini nasıl etkilediği tartışıldı

Eğitimdeki eksikliklerin ve sorunların tespit edilmesinin amaçlandığı toplantıda katılımcılar, pandemi sürecinin eğitimi nasıl etkilediğini ve şekillendirdiğini de tartıştı. Projenin sonraki aşamasında bu toplantıdan elde edilen veriler kullanılarak bir eğitim hackathonu düzenlenecek. Eğitimdeki eksikliklerin ve sorunların tespit edilmesinin amaçlandığı toplantıda katılımcılar, pandemi sürecinin eğitimi nasıl etkilediğini ve şekillendirdiğini de konuştu. Projenin sonraki aşamasında bu toplantıdan elde edilen veriler kullanılarak bir eğitim hackathonu düzenlenecek.