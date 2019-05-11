Eğitim-Bir-Sen'den Anneler Günü etkinliği

Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu üyeleri Anneler Günü'nü Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nin (LÖSAM) Atakum NADEP (Nakil Aile Destek Projesi) Konukevi'nde tedavi sırasında konaklama ihtiyaçlarını burada karşılayan anneler ve çocuklarıyla geçirdi.

Hayırseverlerin ve gönüllü bağışçıların desteğiyle varlığını sürdürmekte olan konukevi ziyaretinde, anneler çocuklarının kendilerine verdikleri Anneler Günü hediyeleriyle mutlu oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NADEP Sorumlusu Mahmut Aldıkaçtı, “Bu çocuklar toplumumuzdaki duyarlı vatandaşların desteğiyle tedavi olabilecekler, iyileşebilecekler ve geleceğimize kazandırılabilecekler” dedi.

Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Sevil Hıraoğlu ise, tedavinin uzun ve meşakkatli olduğu hastalık sürecinde ailelerin yükünü paylaşmanın, azaltmanın ve onlara destek olmanın önemini vurguladı.