Eğitim-Bir-Sen'den aşure ikramı

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şubesince İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlkadım, Canik, Atalum İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışanlar ziyaret edilerek Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramında bulunuldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, sendikanın gerçekleştirdiği bu etkinliğin, aşure kültürünün yaşanmasına katkısı olmakla birlikte, Muharrem ayını hafızada tutma bakımından da çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “Aşurenin birleştirici bir rolünün olduğunu, içinde her rengin tadı olduğu için birlik ve beraberliğin, bir arada yaşamanın simgesi olduğuna inanıyoruz” dedi.

Aşure dağıtımına ayrıca, Başkan Yardımcıları Fikret Bostan, Seyid Ahmet Comart, Kadın Komisyonu Başkanı Sevil Hiraoğlu hazır bulundu.