Eğitim-Bir-Sen'den istişare toplantıları

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, eğitim ve eğitim çalışanlarının gündemine ait değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yıldız, teşkilat buluşmaları kapsamında Çarşamba, Salıpazarı, Atakum, Bafra, Tekkeköy ve Alaçam'da yapılan toplantılarda toplu sözleşme sürecinden memurlara siyaset yapma ve grev hakkı verilmesine kadar birçok konuda delege ve iş yeri temsilcileriyle istişarede bulunduklarını dile getirdi.

Konuşmasında 3600 ek gösterge talebine de değinen Başkan Yıldız, “İş yeri temsilci ve delege toplantılarımıza devam ediyoruz. Teşkilatımızın uç beyleri iş yeri temsilcilerimiz ve delegelerimiz ile toplu sözleşme süreci, 3600 ek gösterge talebi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi, eğitim çalışanlarımızın yaşadığı mali kayıplar, eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin öğretmen dışı eğitim çalışanlarına da verilmesi, 4688 sayılı Toplu Sözleşme Yasası'nın yetersizliği, memura grev hakkı ve siyaset hakkı verilmesi gibi birçok hususta görüş alışverişi içerisinde bulunduk. Teşkilatımızın heyecanı ve dinamikliğine şahit olduk. Öğretmen odalarını ziyaret ettik, bu vesileyle tüm öğretmenlerimize, üyelerimize başarılar diledik. Bir program dahilinde diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Milli eğitim müdürlüklerini ve köy okullarını ziyaret ettiklerini belirten Yıldız, şunları söyledi:

“İlçelerimizin en uzak köylerinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Onların problemlerini ve taleplerini tespit ederek çözümü noktasında çalışmalar yapıyoruz. İlçe milli eğitim müdürlerimizi ve şube müdürlerimizi de ziyaret ederek eğitim öğretim çalışmalarında tüm paydaşların sinerji oluşturarak birlik-beraberlik içinde çalışmalarının Samsunumuzun eğitim kalitesini yükseltmek adına önemli olduğunu vurguluyoruz.”