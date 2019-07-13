Eğitimciler eğitildi

Dr. Vedat Ceyhan'ın önerisiyle başlatılan ve yürütücülüğünü OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gökalp'ın yaptığı “Eğiticilerin Eğitimi” konulu proje kapsamında üniversite öğretim elemanlarına 5 günlük bir eğitim programı düzenlendi.

OMTEL Otelde gerçekleştirilen eğitim programında OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında yer alan ve 18 aylık bir eğitimi kapsayan program ile toplam 150 üniversite öğretim elemanına ulaşmak amaçlanıyor. Program, bir öğretim elemanının sahip olması gereken bütün bilgi ve beceriler hakkındaki eğitimi kapsıyor.

“40 saatlik eğitimlerde daha çok uygulamalara yer verildi”

Tören öncesi proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Murat Gökalp, “Bu program, etkili öğrenme ve öğretme süreci, yeni öğretim yöntem ve teknikleri, beden dili ve iletişim, iletişim becerileri, çatışma çözme becerileri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, etkili sunum teknikleri, beyin ve öğrenme gibi bir öğretim elemanının sahip olması gereken bütün bilgi ve becerileri hakkında bilgi veren 40 saatlik bir eğitimlerden oluştu. Eğitimde sunu ve anlatım yerine, daha çok uygulamaya ağırlık verildi. Bu eğitimlerimiz, kasım, ocak ve haziran ayları olmak üzere önümüzdeki dönemlerde de devam edecek” dedi.

“Bir şey öğrenmeden buradan ayrılmış olmanız mümkün değil”

Konuşmasına katılım sağlayan herkese teşekkür ederek başlayan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise, “Ben, en kötü en verimsiz eğitimin bile mutlaka insana bir şeyler kattığını düşünenlerdenim. Bir şey öğrenmeden buradan ayrılmış olmanız mümkün değil. En azından birbirimizle tanıştık, değerli hocalarımız geldi, değerli bilgiler paylaştılar ve en mutlu ana geldik. Ben, katılımınız ve buraya zamanınızı ayırdığınız için yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerden beklentim şudur: Fakültelerimiz her yıl kendi birimlerinde 'Eğiticilerin Eğitimi'ni kendileri gerçekleştirsin” diye konuştu.

Akademisyenlere katılım belgeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Proje yürütücüsü Doç. Dr. Murat Gökalp ve Dr. Öğretim Üyesi Şener Şentürk tarafından verildi. Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından eğitim programı sona erdi.