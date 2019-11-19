Eğitimcilere 24 Kasım hamsisi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Eğitim Bir-Sen tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda hamsi partisi düzenlendi.

Eğitim Bir-Sen Vezirköprü İlçe Temsilcisi Hasan Dursun, "İlçemiz eğitim emekçilerine ikincisini düzenlediğimiz Vezirköprü semaver çayımızı ve hamsi pikniğimizi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ikram ettik. Birlik ve beraberlik pikniğimizde bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, Samsun 1 Nolu Sube Başkan Yardımcımız Ali Kıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, Şube Müdürü Kasım Sülü, okul müdürlerimiz öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Pikniğe katılan sendika üyeleri birlik ve beraberliği amaçlayan piknikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Öğretmenler Günü'nü beraber kutlamaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Neşe içinde geçen piknik, semaver çayı ikramı ile sona erdi.