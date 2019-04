Eğitimcilere sözlü ve fiili şiddete kınama

Yetkililerden caydırıcı tedbirler, mesleğin itibarını artıracak politikalar beklemektedir” dedi.

Hamdi Yıldız, Tekkeköy Atatürk İlkokulu'nda geçen Cuma günü tören esnasında okul çevresinde ikamet eden kendini bilmez bir vatandaşın Müdür Yardımcısı Murat Özdemir'e, öğretmenin şahsında tüm öğretmenlere yönelik hakaret içerikli saldırısını, ayrıca bu şahsın İstiklal Marşı'nın okunmaya başlaması esnasındaki saygısızlığını, yine aynı gün kendini bilmez bir velinin Tekkeköy Nejat Yaman Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı Ayşe Yılmaz'a sözlü saldırısını esefle kınadığını söyledi.

“Öğretmenlerimiz kendilerini savunmasız hissetmekte”

Hangi amaçla yapılırsa yapılsın genelde bütün vatandaşları ve hususen eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınadıklarını ifade eden Yıldız, “Daha geçen hafta kendi öğrencisi tarafından katledilen Necmettin öğretmenin acı, hüzünlü hatıraları hala yüreğimizi dağlarken, kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar da üzüntümüzü katmerleştiriyor. İlgililerin daha fazla seyirci kalmadan caydırıcı ve önleyici tedbirler almasını bekliyoruz. Giderek artış gösteren, bazısı ağır yaralama bazısı da cinayetle neticelenen bu saldırılar karşısında öğretmenlerimiz kendilerini savunmasız hissetmekte. Yetkililerden caydırıcı tedbirler, mesleğin itibarını artıracak politikalar beklemektedir” diye konuştu.

“Olayların takipçisi olacağız”

Bu saldırıların geleceklerini karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte ve birçok mağduriyete neden olduğunu kaydeden Yıldız, “Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple, cehalete dayanan şiddeti veya şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız. Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erdirilinceye, kanlı, karanlık bu şuursuzluk son buluncaya kadar, herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Biz bilginin gücünün cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan, milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin şiddetin esiri olmasına hep birlikte karşı durmalıyız Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, yöneticilerimizden velilerimize kadar bütün eğitim camiasını, millet temelinde geniş bir aile gibi düşünüyoruz. Bizim nazarımızda her üyesiyle saygıya değer bu ailenin hangi ferdine olursa olsun, yapılan saldırıyı kayıtsız şartsız kınıyoruz. Son dönemlerde öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimin aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hale getiren anlayış, bugün geldiğimiz noktanın sebebidir. Öğretmenlerimize yapılan bu sözlü ve fiili saldırıların adli ve idari boyutunda takipçisi olacağımızı ifade ediyor, Siyasi erkin, Bakanlığımızın eğitimcilerimize yönelik şiddetin son bulması için caydırıcı yasal düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.