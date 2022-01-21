‘Eğitimcilerin Eğitimi' tamamlandı

Eğitim 17-20 Ocak 2022 tarihleri arasında online olarak Google Classroom üzerinden gerçekleştirildi. Akademisyenlerin tecrübelerini paylaştıkları ve güncel öğretim yöntem ve tekniklerinin konuşulduğu programda 4 ayrı üniversiteden 9 akademisyen eğitimleri yürüttü.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programın son günü ise atölye çalışmalarıyla son buldu. Daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin'in katıldığı törenle eğitimlerini tamamlayan 22 akademik personele teşekkür ve katılım belgesi takdimi yapıldı.

Doç. Dr. Bayram Özer'in koordinatörlüğünde yürütülen programa OMÜ'den Prof. Dr. Levent Güngör, Doç. Dr. Şener Şentürk, Doç. Dr. Miraç Eren ve Dr. Öğretim Üyesi Selda Örs Özdil eğitimci olarak katıldı. Ayrıca Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Burhan Akpınar, Harran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ragıp Terzi, Iğdır Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Volkan Duran ve Bartın Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Sema Sulak Güzey de programda eğitici olarak görev aldı.