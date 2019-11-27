Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, çok önemli projeler yaptıklarını, bu projelerin tamamının hayata geçirilmesi ile Türkiye'nin Vezirköprü'yü konuşacağına, "Eğitimde Vezirköprü Modeli" diye kitaplar yazılacağına tüm kalbiyle inandığını söyledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Öğretmenler Günü düzenlenen bir programla kutlandı. Bir hafta önce başlanan kutlama etkinliklerinin finali Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan programla sonlandı. Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına konuşan Filiz Er, öğretmenliğin gönül bağı kurulan ve mutlu ederek mutlu olunan bir meslek olduğunu belirtti. Emekli öğretmenler adına konuşan 40 yıllık eğitimci Arslan Ağca, meslek hayatı ile ilgili anılarını anlatarak öğretmenlere hak ettiği değerin verilmesi gerektiğine dikkat çekti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan öğretmenlik mesleğinin hep vermenin, geçmişin, geleceğin imzası olduğunu belirterek öğretmenlere seslendi. Demircan, "Öğretmenlik şerefli bir meslektir. Milli ve manevi değerlerimiz etrafında kenetlenmek, her öğrenciyi evladımız olarak görmek durumundayız. Ham maddemiz insandır. Hata yapma şansımız yok. Hatamızın toplumun felaketi olacağını asla unutmamalıyız" diyerek mesleğin kutsiyetine vurgu yaptı.

"Eğitimde Vezirköprü Modeli"

Çok önemli projeler yaptıklarını, bu projelerin tamamının hayata geçirilmesi ile Türkiye'nin Vezirköprü'yü konuşacağını ifade eden Demircan, "Eğitimde Vezirköprü Modeli" diye kitaplar yazılacağına tüm kalbiyle inandığını söyledi. İlçenin eğitimde patlamaya hazır olduğunu iddia eden Demircan, kendilerine her fırsatta destek olan İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz'a, öğretmen ve idarecilere teşekkür etmeyi de ihmal etmeyerek, "Bize inanın, bize güvenin" sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Öğretmen konulu şiirler okunarak tiyatro gösterisi yapıldı. İlçe eğitim çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterisi ve oratoryo izlendi. Emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi protokol tarafından verildi. Programa İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, okul müdürleri siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.