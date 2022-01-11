Samsun'da "Eğitime Destek Platformu Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıya Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İnsan ve Medeniyet Hareketi Onursal Başkanı Mehmet Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe müftüleri ve STK temsilcileri katıldı.

Gençlerin geleceğe bir bütün olarak hazırlanması gerektiğini ifade eden Vali Dağlı, eğitim çağındaki çocukları yetiştirirken akademik başarının yanı sıra milli ve manevi anlamda da iyi yetişmelerinin sağlanmasının büyük bir önem arz ettiğini vurguladı. Vali Dağlı, geleceğin teminatı gençleri gelenek ve göreneklerine bağlı, geçmişten aldığı kültürü yaşayan ve gelecek kuşaklara aktaran bir nesil olarak yetiştirebilmek için herkesin gayret göstermesi gerektiğini dile getirdi.