Dr. Zülkif Dağlı, eğitim çağındaki çocukların milli ve manevi değerlere bağlı olarak bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık bir şekilde yetiştirilmesini, gelecek nesillere bırakabilecekleri en önemli miras olarak gördüklerini söyledi.

Eğitime Destek Platformu Samsun Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve STK temsilcilerinin katılımıyla OMÜ Rektörlük binasında gerçekleştirildi.

Eğitim çağındaki çocukların milli ve manevi değerlere bağlı olarak bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık bir şekilde yetiştirilmesini, gelecek nesillere bırakabilecekleri en önemli miras olarak gördüklerini ifade eden Vali Dağlı, toplantının Samsun, öğrenciler, gençler ve gelecek için hayırlı ve güzel gelişmelere vesile olacağına inandığını belirtti.