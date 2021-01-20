Eğitime tablet desteğine teşekkür plaketi

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'na, ihtiyaç sahibi öğrencilere sağladığı tablet desteği nedeniyle İlçe Kaymakamlığı tarafından teşekkür plaketi verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen “#tobbküçükparmaklar” projesi kapsamında odalar ve borsalar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 81 ilde 30 bin klavyeli tablet yardımı ulaştırıldı. Bu proje kapsamında Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ın talimatıyla, 40 adet klavyeli tablet dağıtımının Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir'e ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için Borsa Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Zeren ve Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar tarafından teslim edildi.

40 adet klavyeli tablet desteğinin ardından Çarşamba Kaymakamlığı tarafından Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir tarafından Çarşamba Ticaret Borsası'na teşekkür plaketi verildi. Plaketi Borsa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket Zeren ve Meclis Başkanı Hacı Toraman aldı. Görüşmeye Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ve protokol üyeleri de iştirak ederek Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası'na takdim edilen Teşekkür plaketini teslim aldılar.

“Bu desteğin önemi büyük”

Kaymakam Yıldırım, ihtiyaç sahibi öğrenciler adına yapılan değerli desteğin önemini belirterek başta Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'a, ardından Çarşamba Ticaret Borsası adına Şevket Zeren ve Hacı Toraman'a teşekkürlerini iletti. Zeren ve Toraman da Yıldırım ve Özdemir'e teşekkürlerini sundu.

“Öğrenciler tabletlerine ulaştı”

Plaket takdimi öncesinde Toraman ve Zeren, Kaymakamlığı ziyaret eden öğrenciler ile tanıştı. Ardından öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen görüşmede, öğrencilere klavyeli tabletleri Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım tarafından verildi.