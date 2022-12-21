Eğitimin güçlendirilmesi ve niteliğin arttırılması için imzalar atıldı

Samsun'da Eğitimin Güçlendirilmesi ve Eğitimde Niteliğin Artırılması İş Birliği Protokolü, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve taraflar arasında imzalandı.

Samsun Valiliği himayesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Eğitimin Güçlendirilmesi ve Eğitimde Niteliğin Artırılması İş Birliği Protokolü, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar'ın katılımıyla imzalandı.

Bilgi ve teknoloji üretiminin hızlı bir şekilde ilerlemesi, ülkelerin eğitim sistemlerindeki değişiklikleri de beraberinde getirdiğine ve ülkelerin dünyadaki yenilikleri takip edebilmelerinin eğitim sistemlerinde başarıyı yakalamaları ile doğru orantılı olduğuna dikkat çeken Vali Zülkif Dağlı, bu bağlamda yenilikleri takip edebilmek için akademisyenlerin ve öğretmenlerin bilgi/becerilerini geliştirebilmelerinin ve birlikte çalışmalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Öğrencilerin her alanda akademik başarıyı yakalamalarının da akademisyen-öğretmen ortaklığının başarılı bir şekilde yürütülmesine bağlı olduğu ifade eden Zülkif Dağlı, “Bu protokol ile öğretmenlerin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi veya eğitim öğretim desteği sağlanması konularında Ondokuz Mayıs Üniversitemiz tarafından uygun görülen şartlarda uzmanlık desteği sağlanmış olacaktır. Başarılı bir şekilde uygulanacağına ve güzel sonuçlar vereceğine inandığım protokolün OMÜ, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.