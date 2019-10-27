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Eğlence dolu 5D Simülatör Tırı Samsun'a geliyor

Eğlencenin sınırlarını zorlayan Power APP 5D Simülatör Tırı, Samsun’da vatandaşların hizmetine sunulacak.

Eğlencenin sınırlarını zorlayan Power APP 5D Simülatör Tırı, Samsun'da vatandaşların hizmetine sunulacak.


Türkiye'nin birçok şehrinde, müzik festivallerinde, konserlerde, uluslararası spor organizasyonlarında büyük bir ilgi ile karşılanan eğlence tırı, 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında her gün saat 15.00'den 21.00'e kadar Piazza AVM'de ziyaretçilerine unutamayacakları deneyim sunacak.


Tır, Çin Seddi'nde bir gezintiye çıkmak ya da bir anda kendini retro araba yarışlarının içinde bulmak isteyenleri eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak.


Yayınlanan filme göre sarsılan, titreyen, bazen kar soğuğu, bazen yaz sıcağı yaşatan, kimi zaman yağmur altında, kimi zaman rüzgarlı tepelerde gezintiye çıkaran 5D Simülatörü, Piazza'nın her yaş grubundaki ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

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