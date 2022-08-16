Eğlence mekanlarına yüksek ses denetimi: 6 işletmeye para cezası

Samsun Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yüksek desibelli canlı müzik yapılan eğlence mekanlarını gözetim altına aldı. Mahalle sakinlerinden gelen tüm şikayetleri değerlendiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, gün içerisinde işletmelere tebligatla uyarıda bulunurken, gece saatlerinde ise desibel ölçümü yapıyor. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmecilere teknik ekipler, Çevre Kanunu kapsamında 65 bin 750 TL tutarında cezai müeyyide uyguluyor.

Müşterilerine canlı müzikle eğlence hizmeti veren Atakum sahili Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bazı işletmeler, müziğin sesini artırıyor. Çevredeki vatandaşların Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi ve CİMER'e yaptığı yüksek sesli canlı müzik şikayetleri üzerine tebligatlı uyarı, işletme denetimi ve desibel ölçümleri yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın teknik ekipleri, gün boyunca eğlence mekanlarını dolaşarak, işletmecilere kuralları hatırlatıp, tebligatla uyarıyor. Ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile canlı müzik izin belgesinin olup olmadığı, belgesi var ise Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu'nda (ÇGSD) belirtilen şartlara uygun faaliyet gösterip gösterilmediği kontrol ediliyor.

Gürültü ölçümleri sürüyor

Resmi Gazete'nin 2010 tarihli Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını gece saatlerinde de sürdüren ekipler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gürültü ölçüm klavuzuyla yüksek desibelli ses ölçümleri yapıyor. Uyarılara rağmen gürültü seviyesini aşan işletmelere, Çevre Kanunu kapsamında 65 bin 750 TL para cezası uygulanıyor. Ardından da ilçe belediyesi bilgilendirilerek, ‘canlı müzik yayın izin belgesi'nin iptali isteniyor.

6 işletmeye para cezası uygulandı

Konuyla ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yüksek sese maruz kalan çevre sakinlerinin ruh sağlığı ve huzurunun korunması amacıyla kafe ve eğlence mekanlarının bulunduğu Atakum sahilindeki işletme denetimlerinin sürdüğü belirtildi. Canlı müzik gürültü seviyesini minimum düzeye indirmeye yönelik ses ölçümlerinin sıklaştırıldığının vurgulandığı açıklamada, “Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bazı kafe, restoran, bar ve benzeri eğlence mekanlarının yüksek sesli canlı müzik eğlencesiyle ilgili son zamanlarda vatandaşlarımızdan çok sayıda şikayet gelmektedir. Belediyemizin çözüm merkezi ve CİMER üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine ekiplerimiz, ilgili mekanlara ilişkin saha denetim ve desibel ölçümlerini artırmıştır. Bu yıl 15 Ağustos itibarıyla toplam 260 işletme denetlenmiş olup canlı müzik eğlencesi düzenleyen 40 işletme, tebligatla uyarılmıştır. Belediyemiz teknik personellerince yapılan gürültü ölçümleri sonucu kurallara riayet etmediği tespit edilen 6 işletmeye, toplam 306 bin 806 TL para cezası uygulanmıştır” denildi.