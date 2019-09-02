Eğlendiler, öğrendiler, sergilediler

Düzenlediği etkinliklerle her yaştan Samsunlu için seçim merkezi olan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Çocuk Kültür ve Sanat Akademisi'nde minik ziyaretçilerinin unutulmaz yaz tatili anıları yaşamalarını sağladı. Her gün farklı bir etkinlikle, Ağustos ayı boyunca Samsunlu çocukları konuk eden Piazza Çocuk Kültür ve Sanat Akademisi'nde, minikler çeşitli materyalleri boyadı, şekillendirdi ve tasarladı. Yeteneklerini keşfettikleri birbirinden güzel objeleri sergileyen çocuklar, ailelerinin gurur kaynağı oldu.

“Yeteneklerini sergilediler”

Çocuklar, ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunan birçok deneyim yaşadıkları atölye çalışmalarında, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı. Minik ziyaretçiler taç tasarımından, toka, uçurtma, rüzgar gülü, şapka tasarımına, seramik boyamadan, maske, tişört, ahşap ve çanta boyamaya, dalgalı kokoru kağıdından, rengarenk şönil tellere, ilginç tasarımlar yapmak için şekillendirilmiş quilling kağıdına kadar birbirinden farklı materyallerle yeteneklerini keşfetti. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle, şanslı minikler kaliteli zaman geçirirken, anne babaları da çocuklarını Piazza'nın güvenli ve ferah ortamına emanet edip, alışverişlerini rahatça yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Ebeveynler, el becerileriyle çeşitli objeler ortaya çıkarıp yeteneklerini keşfeden çocukların mutluluğuna ortak olup, bu güzel anlarını cep telefonlarının kameraları ile fotoğraflayarak, unutulmaz yaz tatilini anılarını ölümsüzleştirdi.