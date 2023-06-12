Ehliyet sınavına girerken kameralı kopya düzeneği ile yakalandı

Samsun'da ehliyet sınavına giren bir şahısta kameralı kopya düzeneği ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde, İlkadım ilçesinde 19 Mayıs Lisesinde motorlu taşıtlar e-sınavına girecek olan bir şahısın üst aramasında kopya çekmek için kurulu kameralı Wi-Fi düzeneği bulunması üzerinde, kopya işlemini organize ettiği tespit edilen şahısların Bafra ilçesindeki ikamet ve araç aramalarında arama yaptı.

Yapılan aramalarda kulaklık, kamera sistemi ve Wi-Fi cihazlarından oluşan kopya çekme düzenekleri, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından yasal işlem başlatıldı.