Ekim ayında dopdolu etkinlikler

Her hafta salı ve perşembe günleri saat 14.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek “Yetişkin Atölye Programı” ve yine her hafta cumartesi ve pazar günlerinde saat 14.00,15.00 ve 16.00 saatlerinde “4-12 Yaş Çocuk Atölye Programı” başlıkları altında hazırlanan Ekim ayı programında birbirinden renkli etkinlikler olacak.

Yetişkin Atölye programı

Yetişkin Atölye Programında; 1 Ekim'de “Takı Tasarımı”, 3 Ekim'de “Keçeden Toka Tasarımı”, 8 Ekim'de “Dekoratif Maske Tasarımı”, 10 Ekim'de “Kokulu Taş Atölyesi”, 17 Ekim'de “Ahşap Boyama Atölyesi”, 17 Ekim'de “Makromeden Kemer Tasarımı Atölyesi”, 22 Ekim'de “Kavanozdan Vazo Tasarımı Atölyesi”, 24 Ekim'de “Kapı Süsü Tasarım Atölyesi”, 29 Ekim'de “Taç Tasarım Atölyesi”, 31 Ekim'de ise “Terlik Tasarımı Atölyesi” olacak.

Çocuk Atölye programı

5 Ekim'de “Plastik Çatal ve Kaşıklardan Figür Tasarımı Atölyesi” ile başlayacak Çocuk Atölye Programında ise 6 Ekim'de “Kukla Tasarımı Atölyesi”, 12 Ekim'de “Dondurma Çubukları ile Tasarım Atölyesi”, 13 Ekim'de “Magnet Tasarım Atölyesi”, 19 Ekim'de “Düğmelerle Tasarım Atölyesi”, 20 Ekim'de “Şönil ile Tasarımlar Atölyesi”, 26 Ekim'de “Sulu Boya Baskı Atölyesi”, 27 Ekim'de ise “Taş Boyama Atölyesi” ile çocuklar yeteneklerini keşfedecekler.

Atölye çalışmalarından Pizza Club Formunu dolduran tüm ziyaretçiler ücretsiz faydalanabilecek.