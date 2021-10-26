'Ekim Geçidi Sergisi' sanatseverlerle buluştu

Yıl Sergisi” açıldı. Birbirinden ilginç eserlerin yer aldığı sergiye ilk gününde ilgi yoğun oldu.

Atakum Belediyesi'nin katkılarıyla Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yıl dönümünü kapsayan hafta Türkiye'nin dört bir yanından birçok sanatçının eserlerinin yer aldığı Ekim Geçidi Sergisi Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde açıldı. 27 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak serginin açılışına, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye genelinde otuz ilde yapılan ve plastik sanat ile çeşitli disiplinlerden gelen sanatçıların resim, heykel, seramik, fotoğraf eserlerinden oluşan sergide sanatçılar Cumhuriyet'e olan sevgilerini özgün sanat eserleri ile anlattı. Ressam Gülsün Erbil'in Cumhuriyet'e ve Atatürk'e olan sevgisini anlatma fikri ile ortaya çıkan ve ismini Sanatçı ve Şair Yeşim Ağaoğlu'dan alan Ekim Geçidi Sergisi'nin 20. yılına özel çalışmalar, Samsunlu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ressam Gülsevin Yücel'in ilk sulu boya sergisi olan “Suyun Büyüsü” isimli serginin de açılışını yaptı. Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nde açılan, 40 eserin yer aldığı sergideki birbirinden özgün ve renkli eserler büyük beğeni topladı.