Ekipler şafak denetiminde 28 fırını mercek altına aldı

Ekipler bu çerçevede ilçe genelinde ekmek imalatı yapan 112 fırının denetimlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri sabahın erken saatlerinde 2 ekip halinde gerçekleştirdiği bu denetimlerde fırınların genel hijyen kurallarına ne denli uyup uymadığının kontrollerinin yanı sıra üretim ve satışlarda sosyal mesafe denetimi de yapıyor.

“Hijyen ve salgın kurallarına uymayanlara ceza kesildi”

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan denetimlerde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara idari para cezası verildiği belirtildi. Yapılan denetimde 30 fırından 5'ine hijyen kurallarına uymadığında ötürü 1'ine ruhsatsız iş yeri çalıştırmadan Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde idari para cezası kesildiği de ifade edildi. Gerekli uyarıların da yapıldığı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğinin altı çizildi.

“Halkımızın sağlığı tüm hizmetlerimizin önünde gelir”

Salgın tehdidinin baş göstermesinden sonra iyiden iyiye artan denetimlerin zirve yaparak soluksuz sürdürüldüğünü belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, denetimlerde öncelikle insan sağlığını tehdit eden salgın ve hijyen noktalarında hassas davrandıklarını söyledi. Bunların yanında etiket, fiyat ve liste kontrolleri ile gramajların da takibinin rutin olarak yapıldığını ifade eden Başkan Demirtaş, “Denetimler çerçevesinde ilçe genelinde hizmet veren 112 ekmek üretim fırınını da sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Denetimlerini gerçekleştirdiğimiz fırınların büyük çoğunluğunun hijyen konusunda hassas davranmaları, salgın kurallarına çoğunlukla uyduklarını görmüş olmak bizim için oldukça sevindirici. Bu iş yerlerini gönülden tebrik ediyor, vatandaşın sağlığına verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum. Kurallara uymayanlara da gerekli uyarılar yapılarak ve cezalar kesilerek bu konuda taviz vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Çünkü bizim için vatandaşımızın sağlığı tüm hizmetlerin önünde bir önem arz ediyor. Bunu hem vatandaşlarımızın hem de üretim yapan işyerlerimizin bilmelerini istiyorum” dedi.