Ekmek almaya gittiği marketin önünde hayatını kaybetti

Samsun'da bir kişi, ekmek almak için gittiği marketin önünde olduğu yere düşüp hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Devecioğlu (55) ekmek almaya gittiği marketin önüne geldiğinde bir anda düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Devecioğlu'nun kalbinin durduğu tespit edildi. Acil serviste müdahale yapılmasına rağmen düşen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Recep Devecioğlu'nun ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Devecioğlu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.