İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ekmek aracının çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun’da geri geri gelen ekmek aracının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da geri geri gelen ekmek aracının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesinin Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal mahallede ekmek satışı yapan Emin Karamuk idaresindeki 55 RC 625 plakalı minibüs geri geri manevra yaparken yaya Saliha Gürol'a (75) çarptı. Ekmek aracının altında kalan yaşlı kadın, vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkartılıp Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuk annesi Saliha Gürol yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.