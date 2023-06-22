Ekmek zammı bayram sonrasına kaldı

13 Şubat'ta 200 gramı 4 TL'den satılan ekmeğe 1 TL zam yapılmış ve Samsun'da somon ekmeğin adeti 5 TL'den satılmaya başlanmıştı. Devlet tarafından fırıncıya yapılan un desteğinin sona erdiğine dikkat çeken SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, şu anda zammın gündemlerinde olmadığını, 15 günlük bir izlemenin ardından zam konusunu tartışacaklarını söyledi.

Konu hakkında bilgi veren Başkan Hacı Eyüb Güler, “Şu anda ekmek zammı gündemimizde yok. Bu konuyu Kurban Bayramı sonrasına bıraktık. Devlet fırıncılarımıza un konusunda destek sağlıyordu. Bu destek kalktı. Biz de fırıncılarımızla bir durum değerlendirmesi yapmak için 15 gün izleme kararı aldık. Zam fikrini bayramdan sonra tartışacağız. Ekmek fiyatları maliyetini kurtarıyor mu kurtarmıyor mu bakıp, ona göre yeni tarife üzerinde bir karar vereceğiz” dedi.

Kent genelinde şu anda 200 gram ekmek 5 TL'den satılıyor.