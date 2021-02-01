Samsun'da tamamlanan “Vezirköprü Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı” ile milli ekonomiye yıllık 108 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Ekonomiye yıllık 108 milyon TL katkı

Samsun ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda Samsun'da bir yatırımı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Yıldız, “Vezirköprü Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı' işi kapsamında; 3 bin 870 ha yeni olmak üzere toplamda 12 bin 44 ha arazi sulamaya hazır hale getirilmiştir. 88 milyon TL maliyetli proje tamamlanmıştır. Söz konusu işte bugüne kadar, ana boru hattında 3 bin 647 m CTP Boru, 1762 m çelik boru, yedek boru hatlarında 98 bin 911 m polietilen boru döşenmiştir. Boru döşenen kısımlardaki 710 adet sanat yapısı imalatı tamamlanmıştır. 61 km işletme ve bakım yolları, 37,5 km drenaj kanalı kazı çalışmaları ve sulama sahasında kalan 2x1000 m taşkın koruma çalışması yapılmıştır. Sulama ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile yıllık 1063 TL dekar başına gelir artışı, 3 bin 103 kişiye istihdam alanı ve milli ekonomiye yıllık 108 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.