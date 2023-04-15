Ekrem İmamoğlu: “Millet İttifakı gençlerin geleceğini inşa edecek”

SAMSUN (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Samsun'da gençlere seslenerek “Millet İttifakı gençlerin geleceğini inşa edecek” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Karadeniz gezisi çerçevesinde Giresun ve Ordu'dan sonra geldiği Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu, Türkiye'nin tüm sorunlarına çözümlerinin olduğunu belirterek özellikle gençlerin sorunlarına değindi. Gençlerin geleceğini inşa edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, “21 yıl sonra bu hükümet kalkıp ‘mülakatı kaldırıyorum' derlerse gülünç duruma düşerler. Demek ki 21 yıldır insanların haklarını korumadınız. Şimdi zaman gençlerin ayağa kalkma zamanı. Bu saat itibariyle Millet İttifakı gençlerin geleceğini inşa edecek. Gençler devletin kadrolarını oluştururken liyakatlerine göre görev alacaklar. Gençlere yönelik hiçbir ayrımcılık yapılmayacak. Herkesten toplanan kaynaklardan bir avuç değil 86 milyon insanımıza hizmet edeceğiz. Doğusu batısı kuzeyi güneyi memleketimin her yerine hizmet dönemi başlıyor” dedi.

“Depremden etkilenen 14 milyon insanımızı ayağa kaldıracağız”

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlara yapacakları çalışmalardan bahseden İmamoğlu, “2023 çok vahim başladı. Deprem bölgesinde 10 binlerce canımızı yitirdik. Oradaki 14 milyon insanımızı Millet İttifakı hükümetinde milletçe ayağa kaldıracağız. Hepimiz biriz. Hiç kimse geride kalmayacak. Türk milleti bunu başaracak güçtedir. Milletin hükümetinde bu topraklarda doğan her çocuk eşit ve adil fırsatlarda yaşayacaklar. Bunu başarmak zorundayız. Önümüzde 14 Mayıs'a doğru gidiyoruz. En büyük yatırımı eğitime yapacağız. Aklıma esti üniversiteleri kapatın, rektörü atayın, müfredatı değiştirin gibi uygulamaları kenara koyup, geleceğe yürüyeceğiz. 100. yılında cumhuriyetimizi ayağa kaldıracağız. Türkiye'nin gereksinimlerine uygun beceriyi tüm gençler elde edecek. Gençleri dünyadaki tüm akranlarıyla rekabet edebilir hale getireceğiz” diye konuştu.

Giresun ve Ordu'nun aksine Samsun'daki konuşmasını gençlere ayırdığını ifade eden İmamoğlu, “Bu dönem ülkemizin demokrasisini icra dönemi. Hak, hukuk, adalet döneminin yeniden kurulması dönemi. Eğitimden sağlığa spordan sanata başta ekonomi olmak üzere milletimizin gelirini arttıracak bir dönemi hep birlikte var edeceğiz. Bölünmek, ayrışmak yok. Birliğin gücüne katılacaksınız. Giresun ve Ordu'nun ardından Samsun'a geldi. Samsun kanımı kıpır kıpır ettiği için gençlerden bahsettim ama her konuda çözümlerimiz var. Sizlerden de herkesi ikna etmeyi ve geleceğimizi inşa etmeye davet ediyorum. 14 Mayıs'ı bir şölene çevireceğiz” şeklinde konuştu.

İmamoğlu konuşmasının ardından Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile birlikte vatandaşlar ile tokalaştı.