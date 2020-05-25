Eksikler yerinde inceleniyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Trafik Daire Başkanı Kadir Gürkan, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve teknik ekip ile birlikte Çarşamba ilçesindeki kaldırım ve kavşaklarda incelemelerde bulunuldu.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan incelemeler hakkında yaptığı bilgilendirmede, “Araç ve yaya trafiğini rahatlatacak çözümler konusunda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah alt yapı projesinin de hayata geçmesiyle birlikte şehir merkezindeki yol, kaldırım ve alt yapı eksikliklerimizi modern bir şehir olma noktasına getirmeyi planlamaktayız” dedi.

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