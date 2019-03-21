El ele tutuşup hayatı paylaştılar

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Maarif Hareketi kapsamında Gazipaşa İlkokulu, Kalkancı İlkokulu ve Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun ortaklaşa yaptığı "Tut Elimi Hayatı Paylaşalım Projesi" kapsamında 21 Mart Dünya Dawn Sendromu Garkındalık Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.

İlkadım Gazipaşa İlkokulu'nda ortaklaşa düzenlenen programda okulların hazırladığı gösteriler sergilendi. Sunulan gösteriler ilgiyle izlenirken katılımcılardan büyük alkış aldı. Program sonunda programa katılan protokol üyeleri ile öğrenciler pasta kestiler. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, eğitimde feda edilecek birey olmadığını bu etkinlikler engelli bireylerin neler yapabileceğinin bir kanıtı olduğunu belirterek son derece anlamlı bir projeye katkı sağlayan okullara teşekkür etti. Gazipaşa İlkokulu Müdürü Erkan Altıntaş projenin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek etkinliğe katkı sağlayan ve onurlandıran protokol üyelerine teşekkür etti. Daha sonra özel eğitim öğrencilerinin el emekleri ile yaptıkları ürünlerden oluşan sergi İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve protokol tarafından gezildi.

Program sonunda Gazipaşa İlkokulu ve İlkadım Belediyesi'nin destekleri ile etkinliğe katılan özel eğitim öğrencilerine yemek ikramında bulunuldu. Programa ayrıca, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve veliler katıldı.