El, kol, bacak, ayak, parmak tedavisinde 'El ve Üst Ekstremite Cerrahisi'

Dr. Kubilay Ersin Türkmen, el, el bileği, önkol, dirsek, omuz, el, kol, bacak, ayak sinir kesilerinin onarımı, bazı yaralanmaları ve hastalıkları, üst ekstremitenin doğumsal anomalileri, brakial pleksus yaralanmalarının tanı ve tedavisinde el ve üst ekstremite cerrahisinin önemli bir yer aldığını söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Kubilay Ersin Türkmen, el ve üst ekstremite cerrahisi hakkında bilgiler verdi. El ve üst ekstremite cerrahisinin parmak ucundan boyun köküne kadar olan tüm hastalıkları tarif ettiğini söyleyen Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "Sosyal, iş ve günlük hayatımızı ellerimizi ve ayaklarımızı kullanarak idame ettiriyoruz. Hayatımızın devamında vücudumuzdaki en önemli organlarından olan ve yaşam kalitemizi birinci dereceden etkileyen ellerimiz, ayaklarımız, parmaklarımız ve buna bağlı eklem ve kemiklerde oluşabilecek yaralanmalar ve hastalıkların tedavisi önemli bir süreçte yer almaktadır. İşte el ve üst ekstremite cerrahisi temel olarak parmak ucundan boyun köküne kadar olan tüm hastalıkları tarif eder. El, el bileği, önkol, dirsek, omuz, el, kol, bacak, ayak sinir kesilerinin onarımı, bazı yaralanmaları ve hastalıkları, üst ekstremitenin doğumsal anomalileri, brakial pleksus yaralanmalarının tanı ve tedavisinde 'El ve Üst Ekstremite Cerrahisi' önemli bir yer almaktadır. Saydığımız organların tedavileri sonrası iyi sonuçlar alınabilmesi için erken dönemde başlatılan ve uzun süre gerekebilen fizik tedavi ve rehabilitasyon kritik rol oynamaktadır. Tedavi edilen bölgenin yeri, dokunun özelliği, hastanın yaşı, fizik tedavinin başarısı gibi pek çok etken iyileşmeyi etkilemektedir. Bu anlamda gerekli cerrahinin başarısı için erken tanı çok önemlidir "dedi.