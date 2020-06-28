El sanatları sergisine büyük ilgi

Samsun'da 180 kursiyerin 12 aylık çalışması sonucu yapılan el emeği ürünler görücüye çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Kadıköy Mahalle Kültür ve Yaşam Merkezi, kadınları ve gençleri el sanatlarıyla buluşturmak amacıyla çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle açılan el sanatları kurslarında 180 kişinin eğitim gördüğü yaşam merkezi, kursiyerlerin bir yılda hazırladığı el emeği göz nuru çalışmaları, sergiledi.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sergi Salonu'ndaki Kadıköy Mahalle Kültür ve Yaşam Merkezi El Sanatları Sergisi'nin açılışını Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Ergün yaptı. Kurs öğreticilerinin de katıldığı açılıştan sonra sergiyi gezen davetliler, 180 eseri inceleyerek bilgi aldı.

Hasır örücülüğü, el işlemeli örtüler, dekoratif ürünler, takılar, çömlekler ve seramik heykellerin yer aldığı el sanatları sergisinde en büyük ilgiyi ise tablolar çekti. Türk–İslam kültüründen izler taşıyan sergiyi gezenler, hayranlıklarını gizleyemedi.