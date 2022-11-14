El ve ayak uyuşması 'diyabet' belirtisi olabilir

Esra Tutal ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kenan Çakmak, el ve ayak uyuşmasının 'diyabet' belirtisi olabileceğini söyledi.

Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Esra Tutal ve Kardiyoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Kenan Çakmak 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla bir şirketin çalışanları ile buluşarak diyabetle yaşam ve diyabete bağlı kalp hastalıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Diyabet hastalığının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milyonlarca kişiyi etkilediğini söyleyen Uzm. Dr. Tutal, “Susuzluk, çok su içme ve sık idrara çıkma, kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, el ve ayaklarda uyuşma ve daha ciddi vakalarda koma, diyabetin başlıca belirtileridir. Şeker hastalığı ömür boyu süren kronik bir hastalıktır. Tedaviyle kan şekeri normal sınırlarına çekilebilir. Kan şekerinin normal sınırlarda olması kişiyi, şekerin olumsuz sonuçlarından korur. Şeker düşürücü ilaçlar zamanında ve düzenli kullanılmalıdır” dedi.

“Böbrek yetersizliğine neden olabilir”

Diyabetin koroner arter hastalığını ve inme riskini 2-4 kat artırdığına dikkat çeken Esra Tutal, “Diyabet zamanla kalp, damarlar, göz, böbrek ve sinirlerde yapısal değişikliklere yol açabilir. Kronik böbrek yetersizliğinin de en önemli sebeplerindendir. Fazla kilolar şeker hastalığına davetiye çıkarır. İş yerinde uzun saatler hareketsiz kalmayın. Özellikle ofis ortamında saatlerce oturarak çalışmak diyabet riskini artırır. Fiziksel açıdan aktif olmaya dikkat edin, haftanın en az 5 günü, en az 30 dakika düzenli yürüyüş yapmaya özen gösterin. Az yağlı, düşük kalorili, lifli gıdaları tercih edin. Meyve, sebze ve tam tahıllı besinleri sık tüketin” diye konuştu.

Kalp ve damar hastalıklarının şeker hastalarında en önemli ölüm sebebi olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Kenan Çakmak ise şeker hastalarının düzenli aralıklarla kalp kontrolü yaptırmayı ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizdi.