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Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ölümden döndü

Tokat’ta çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan bir işçi ambulansla Samsun’da bulunan hastaneye sevk edildi.

Tokat'ta çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan bir işçi ambulansla Samsun'da bulunan hastaneye sevk edildi.


Olay, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta elindeki demirin elektrik teliyle temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan Ahmet B.(50) Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet B. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Ahmet B. Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

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