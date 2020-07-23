İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Samsun’da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan İzzet Gözütok (59) ağır yaralandı. 112 acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İzzet Gözütok yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.