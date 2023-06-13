Elektrik akımına kapılan kaportacı hayatını kaybetti

Samsun'da kendisine ait dükkanda çalışırken elektrik akımına kapılan 2 çocuk babası kaporta ustası hayatını kaybetti.

Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası İsmail Ulusoy (44) kendisine ait kaporta dükkanında çalışırken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Ulusoy, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. İsmail Ulusoy yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.