İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 30 yaşındaki bir şahıs, tarlada sulama yaparken su dinamosunun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 30 yaşındaki bir şahıs, tarlada sulama yaparken su dinamosunun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.



Olay, Çarşamba ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Ş. (30) ikametindeki tarlada sulama yaptığı sırada su dinamosundaki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zafer Ş., Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.