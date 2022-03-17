Elektrik arıza ekipleri 'kesintisiz enerji' mücadelesine hazır

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, 'kesintisiz enerji' mücadelesine hazır. YEDAŞ daha önce yaşanan hava muhalefetlerinden kaynaklanan deneyimleri ile kriz planlarını oluşturarak hafta sonunda yaşanması muhtemel olumsuz hava şartları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışlarının artması nedeniyle özellikle kırsalda meydana gelebilecek elektrik kesintileri için YEDAŞ ekipleri teyakkuza geçti. Kırsalda amansız mücadeleyi sürdüren YEDAŞ arıza ekipleri, birçok köy yollarının kapanmasına rağmen koordineli olarak her arıza ihbarına koştu.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop kırsalında yaşanan yoğun kar yağışı en çok iç bölgeleri etkiledi. Yüksek dağ köylerinde enerji nakil hatlarının sıfırın altındaki soğuk nedeniyle zarar görmesi üzerine zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için her il ve ilçede özel ekipler oluşturuldu.

“Ekiplerimiz hafta sonuna hazır”

YEDAŞ Sistem İşletme Koordinatörü Alpay Karaer, "Tüm illerde ekiplerimiz ile faaliyetimizi sürdürüyoruz. Onlarca aracımız, il ve ilçelerde, köylerdeki arızalara müdahale etmektedir. Coğrafi olarak zor bölgelerde 7/24 esasına uygun olarak arıza ekiplerimiz canla başla görevlerini sürdürüyor" dedi. Karaer şu bilgileri verdi:

"Yatırımlarımızı kentlerde olduğu kadar kırsalda da ağırlıklı olarak sürdürüyoruz. Ama açıktaki hatların, her türlü doğa koşullarına açık ve korunmasız olduğunu da unutmamalıyız. Şu ana kadar kırsaldaki yolların büyük bölümünün kapanmasına rağmen ilk günden itibaren sadece bazı uç noktalarda kesinti yaşandı ancak ekiplerimiz anında müdahale etti. Halen de çetin mücadelemiz sürüyor. Meteoroloji müdürlüğümüzle de yakın çalışıyoruz. Bu doğrultuda hafta sonunda yaşanabilecek tüm olumsuzluklara anında müdahale edebileceğimiz şekilde tüm tedbirlerimizi aldık."